Cameroun : L’aéroport international de Garoua réussit son test de gestion de crise

L'exercice visait à tester la réactivité et l’efficacité des équipes face à une attaque terroriste.
Placé sous l’autorité du Gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi’i, cet exercice était le deuxième du genre organisé sur la plateforme aéroportuaire de Garoua.
Le scénario simulé était une attaque à l’explosif perpétrée par des assaillants au niveau du comptoir d’enregistrement.
Les principaux objectifs étaient de :
-
Évaluer le plan de gestion de crise de l’aéroport.
-
Tester la capacité de riposte et de neutralisation des assaillants face à d’éventuels actes illicites.
Bilan : Un « Sans Faute » et Professionnalisme
L’exercice « BENOUE 2 » a été jugé un succès, l’aéroport ayant fait un « sans faute » dans la gestion de la crise simulée. Les observateurs ont souligné le professionnalisme et l’engagement dont a fait preuve le personnel d’ADC SA.
Ce succès réaffirme l'importance de la préparation et de l'entraînement régulier pour garantir la sûreté aérienne de la plateforme face aux menaces contemporaines.