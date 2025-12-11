Bénin : la BAD investira 102 millions d’euros pour accroître la production nationale de viande de volailles

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 10 décembre 2025 à Abidjan, un prêt de 102,12 millions d’euros au Bénin pour mettre en œuvre la première phase du Programme de transformation de l’agriculture dans la zone des Savanes.



Le programme a pour objectif d’accroître durablement la production nationale de viande de volailles qui respecte les normes, par l’intégration des chaînes de valeur maïs, soja et volaille. Il permettra ainsi de renforcer la souveraineté alimentaire, d’améliorer la sécurité nutritionnelle des populations, de créer des emplois et de promouvoir un développement économique inclusif.



« Le Groupe de la Banque africaine de développement à travers ce projet promeut l’utilisation de technologies agricoles appropriées et l’implication du secteur privé, pour améliorer la productivité dans la zone des Savanes en s’inspirant de l’expérience du Brésil où la transformation des Cerrados a permis d’en faire un véritable « food basket ».



Le programme sera mis en œuvre en plusieurs phases pour accompagner progressivement la montée en puissance de la filière avicole, en particulier la production de poulets de chair, dont les besoins en intrants sont élevés », a déclaré Robert Masumbuko, responsable pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Bénin.



Le projet qui sera mis en œuvre sur la période 2026-2030, permettra d’aménager 120 000 hectares de maïs et 80 000 hectares de soja ainsi que la production à terme d’environ 41 000 tonnes de viande de volaille. Il fournira des kits d’élevage de poulet de chair, des semences certifiées, ainsi que les engrais et les produits phytosanitaires aux bénéficiaires.



Il fournira également aux petits exploitants agricoles un appui sous forme d’équipements portatifs destinés à améliorer les semis et la gestion des cultures. Le projet va également promouvoir l’utilisation de bonnes pratiques agricoles, la gestion structurée de l’eau, la résilience et l’adaptation au changement climatique et la lutte antiparasitaire.



Le programme mettra en place une plateforme multi-acteurs de recherche et d’innovation agro-écologique sur les systèmes de culture à base du maïs et du soja. Il fera aussi la promotion des semences climato-résilientes et riche en nutriments. Le programme permettra de renforcer les capacités de stockage par la construction de 60 magasins de 1000 tonnes, 90 magasins de 500 tonnes et 150 aires de séchage de 200 mètres carré.



Le projet sera mis en œuvre dans la région des Savanes du Bénin, et profitera directement à quelques 50 000 personnes et 500 000 autres en bénéficieront de façon indirecte, dont au moins 30 % de femmes pour chacun des groupes cibles.