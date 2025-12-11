Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination d’un Conseiller Spécial à la Présidence


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Décembre 2025



Par Décret N°3010/PR/2025 du 12 décembre 2025, M. Mahamat Saleh Kaya est nommé Conseiller Spécial à la présidence de la République.


