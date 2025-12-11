Par Décret N°3010/PR/2025 du 12 décembre 2025, M. Mahamat Saleh Kaya est nommé Conseiller Spécial à la présidence de la République.
|
TCHAD
Tchad : nomination d’un Conseiller Spécial à la Présidence
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Décembre 2025
Par Décret N°3010/PR/2025 du 12 décembre 2025, M. Mahamat Saleh Kaya est nommé Conseiller Spécial à la présidence de la République.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle