Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

La ministre Déléguée auprès du ministre d'Etat chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, a reçu en audience, ce jeudi 11 décembre 2025, Son Excellence Dr Hifzur Rahman, ambassadeur de l’Inde au Tchad, venu faire ses adieux.



Cette rencontre solennelle a permis de mettre en lumière les progrès significatifs enregistrés durant son mandat, notamment dans le renforcement des relations bilatérales et la promotion d’une coopération dynamique entre les deux pays.



Mme Fatimé Aldjineh Garfa a également exprimé sa reconnaissance pour l’engagement constant du diplomate indien et a réaffirmé sa volonté d’approfondir les liens stratégiques unissant le Tchad et l’Inde. Le gouvernement, par la voix de la ministre Déléguée, adresse à Son Excellence Dr Rahman ses vœux de pleine réussite dans la poursuite de sa carrière diplomatique.