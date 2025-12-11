Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 11 Décembre 2025



Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325
Au CIFOP de Farcha, SWEED a organisé le 10 décembre 2025, un atelier de formation destiné aux magistrats sur la Résolution 1325 et l’Agenda « Femmes, paix et sécurité ».

Une initiative qui s’inscrit dans les efforts du Tchad pour renforcer l’implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits.

Engagé dans la promotion de la paix et de la sécurité, le Tchad fait partie des premiers pays à avoir adopté la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Celle-ci met l’accent sur la participation des femmes aux mécanismes de gestion des conflits, la prévention des violences basées sur le genre, et la protection des femmes dans les contextes de crise.

Pour concrétiser ces engagements, le pays a mis en place un Plan d’action national (PAN) 2023-2027, aligné sur la vision « Tchad 2030 ». L’objectif est de faire des femmes, des acteurs clés de la consolidation de la paix et du développement socioéconomique. Dans ce cadre, SWEED a organisé un atelier de formation à l’intention des magistrats.

L’événement, qui s’est tenu au CIFOP de Farcha, a été officiellement lancé par Malloum Goni, secrétaire général adjoint, représentant la ministre d’État en charge de la Femme et de la Petite Enfance.

Dans son intervention, il a souligné que le PAN vise à renforcer la participation des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, à travers des mécanismes tels que le dialogue, la médiation et la négociation. Grâce à cette initiative, SWEED contribue au renforcement des capacités nationales pour une meilleure intégration de l’Agenda « Femmes, paix et sécurité » au Tchad.


