Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Décembre 2025



Tchad : sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Kanem
Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, la délégation provinciale de la Femme du Kanem, en collaboration avec ses partenaires, a mené des activités de sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles, en faveur d’un développement durable.

Ces actions se sont déroulées du 25 novembre au 10 décembre 2025, dans plusieurs villages de la région de Mao, avec pour dernière étape le village de Latoum. La mission de sensibilisation a été conduite par le délégué provincial de la Femme du Kanem, Abdelkerim Abakar Moumine.

Au cours de cette campagne, l’équipe a organisé des causeries-débats et des échanges communautaires. Le délégué provincial de la Femme du Kanem, Abdelkerim Abakar Moumine, « a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous les acteurs ayant pris part à cette initiative, en particulier les partenaires techniques et financiers ».

« Il a souligné que l’objectif de cette mobilisation est de sensibiliser, mobiliser et inciter l’ensemble des parties prenantes à agir pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ».

Pour rappel, la campagne des 16 jours d’activisme, lancée en 1991 par des militantes du Centre pour le leadership mondial des femmes, est aujourd’hui soutenue par des milliers d’organisations, dans plus de 180 pays, avec l’appui d’ONU Femmes et d’autres agences internationales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325

Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325

Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève 11/12/2025

Populaires

Tchad : deux officiers de Police pour leur dévouement exemplaire

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Bénin : la BAD investira 102 millions d’euros pour accroître la production nationale de viande de volailles

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter