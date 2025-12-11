Tchad : sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Kanem

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, la délégation provinciale de la Femme du Kanem, en collaboration avec ses partenaires, a mené des activités de sensibilisation à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles, en faveur d’un développement durable.



Ces actions se sont déroulées du 25 novembre au 10 décembre 2025, dans plusieurs villages de la région de Mao, avec pour dernière étape le village de Latoum. La mission de sensibilisation a été conduite par le délégué provincial de la Femme du Kanem, Abdelkerim Abakar Moumine.



Au cours de cette campagne, l’équipe a organisé des causeries-débats et des échanges communautaires. Le délégué provincial de la Femme du Kanem, Abdelkerim Abakar Moumine, « a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de tous les acteurs ayant pris part à cette initiative, en particulier les partenaires techniques et financiers ».



« Il a souligné que l’objectif de cette mobilisation est de sensibiliser, mobiliser et inciter l’ensemble des parties prenantes à agir pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ».



Pour rappel, la campagne des 16 jours d’activisme, lancée en 1991 par des militantes du Centre pour le leadership mondial des femmes, est aujourd’hui soutenue par des milliers d’organisations, dans plus de 180 pays, avec l’appui d’ONU Femmes et d’autres agences internationales.