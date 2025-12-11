Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’ASDEDT lance un projet d’assistance judiciaire pour les détenus vulnérables


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 11 Décembre 2025



Tchad : l'ASDEDT lance un projet d'assistance judiciaire pour les détenus vulnérables
L’Association pour le Soutien aux Détenus et Ex-Détenus Tchadiens (ASDEDT) a lancé, ce 11 décembre 2025, un projet d’assistance judiciaire destiné aux détenus vulnérables de la Maison d’Arrêt et de Correction de Klésoum. Une initiative menée en partenariat avec le ministère de la Justice et plusieurs acteurs diplomatiques, visant à garantir un accès équitable à la justice pour les personnes détenues sans défense.

Dans son allocution, le président de l’association, Hilaire Memndingnar, a exprimé une profonde émotion en évoquant la situation des détenus vulnérables. Il a rappelé que de nombreuses personnes détenues mineurs, femmes, personnes âgées, handicapées, malades mentaux ou prévenus en détention prolongée sont privées d’une défense juridique adéquate, subissant « une double peine : l’enfermement et le silence judiciaire.

Selon Hilaire Memndingnar, ce projet ambitionne de redonner une voix, une dignité et une représentation juridique à ces détenus souvent ignorés. L’objectif est également de réduire l’écart entre les droits fondamentaux garantis par la Constitution et la réalité carcérale.

Concrètement, le projet prévoit : une assistance juridique gratuite, une représentation devant les juridictions, un accompagnement psychosocial assuré par des professionnels, l’intervention d’avocats bénévoles, juristes, travailleurs sociaux et membres formés de l’association. Le président de l’ASDEDT a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et diplomatiques, réaffirmant que « la justice ne doit pas être un luxe réservé à ceux qui en ont les moyens ».

Il a appelé à une collaboration renforcée avec le ministère de la Justice, soulignant que cette initiative constitue « un appui citoyen pour garantir l’accès équitable à la justice », et non une remise en cause de l’ordre judiciaire. Il a également salué le soutien du président du conseil d’administration, Dr Dingambaye Laokein, ainsi que l’engagement des avocats partenaires et bénévoles mobilisés.

Il explique que l’ASDEDT marque le début d’un engagement plus vaste en faveur d’une justice plus humaine au Tchad. À travers cette initiative, l’association espère contribuer durablement à améliorer les conditions des détenus vulnérables, et à promouvoir un système judiciaire plus accessible, équitable et respectueux des droits humains.


