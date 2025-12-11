Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : passation de service, le coordonnateur militaire entrant installé


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Décembre 2025



Tchad : passation de service, le coordonnateur militaire entrant installé
Mme Fatimé Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, a présidé ce jeudi, la cérémonie officielle de passation de charge entre le coordonnateur de la Coopération de la Défense et de la Sécurité, sortant, général Tahir Essou Youssouf et entrant, général Oumar Bekimo.

Dans son allocution, la ministre déléguée a salué le travail remarquable accompli par le coordonnateur sortant, soulignant son professionnalisme, son sens du devoir et sa contribution au renforcement de la coopération sécuritaire et militaire, pilier essentiel du partenariat stratégique du Tchad avec ses différents alliés.

Elle a ensuite félicité le coordonnateur entrant pour sa nomination, et l’a invité à poursuivre avec détermination les missions assignées à cette structure stratégique. Elle a rappelé les valeurs fondamentales attachées à cette fonction : rigueur, discrétion, engagement, disponibilité et esprit de collaboration, au service de la stabilité et du rayonnement du pays.

La cérémonie, empreinte de solennité et de cohésion institutionnelle, a rassemblé des cadres civils et militaires venus témoigner leur soutien et souligner l’importance de la continuité et de l’efficacité au sein de cette coordination spécialisée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325

Tchad : SWEED renforce les capacités des magistrats sur la Résolution 1325

Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève Tchad : l'ambassadeur Ahmad Makaïla nommé représentant permanent auprès de la Confédération Suisse/Genève 11/12/2025

Populaires

Tchad : deux officiers de Police pour leur dévouement exemplaire

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Bénin : la BAD investira 102 millions d’euros pour accroître la production nationale de viande de volailles

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter