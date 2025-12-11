Tchad : passation de service, le coordonnateur militaire entrant installé

Mme Fatimé Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, a présidé ce jeudi, la cérémonie officielle de passation de charge entre le coordonnateur de la Coopération de la Défense et de la Sécurité, sortant, général Tahir Essou Youssouf et entrant, général Oumar Bekimo.



Dans son allocution, la ministre déléguée a salué le travail remarquable accompli par le coordonnateur sortant, soulignant son professionnalisme, son sens du devoir et sa contribution au renforcement de la coopération sécuritaire et militaire, pilier essentiel du partenariat stratégique du Tchad avec ses différents alliés.



Elle a ensuite félicité le coordonnateur entrant pour sa nomination, et l’a invité à poursuivre avec détermination les missions assignées à cette structure stratégique. Elle a rappelé les valeurs fondamentales attachées à cette fonction : rigueur, discrétion, engagement, disponibilité et esprit de collaboration, au service de la stabilité et du rayonnement du pays.



La cérémonie, empreinte de solennité et de cohésion institutionnelle, a rassemblé des cadres civils et militaires venus témoigner leur soutien et souligner l’importance de la continuité et de l’efficacité au sein de cette coordination spécialisée.