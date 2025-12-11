Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Chine : Préparation de la troisième phase du Projet d’Assistance Géologique et Minier


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


La Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Tchad, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a reçu en audience de travail une délégation d’experts chinois du Service Géologique de Tianjin.


Tchad - Chine : Préparation de la troisième phase du Projet d’Assistance Géologique et Minier


 

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Tchad et la République Populaire de Chine dans le secteur géologique et minier.

 

La délégation, conduite par Monsieur Junping Ren et mandatée par l’Agence de Coopération Internationale pour le Développement de Chine, est venue échanger sur la mise en œuvre du projet d’assistance à l’étude géologique et minière.

 

Les discussions ont porté sur la préparation de la troisième phase ambitieuse de ce projet.

 

Les experts chinois ont exprimé leur vif intérêt à conduire l’étude de faisabilité de cette nouvelle phase.
 

L'objectif de cette phase est d’approfondir les investigations géologiques dans plusieurs provinces du Tchad afin de :

  • Produire des données fiables et attractives au profit du Ministère.

  • Offrir un outil stratégique de promotion du secteur minier tchadien, essentiel pour attirer les investissements étrangers.



La rencontre s’est achevée sur une note positive, réaffirmant la volonté mutuelle de renforcer la coopération dans l’exploitation et la connaissance des ressources du sous-sol tchadien.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : lancement de la deuxième Phase du Projet « Éducation Positive et Protection de l'Enfant »

Tchad : lancement de la deuxième Phase du Projet « Éducation Positive et Protection de l'Enfant »

Tchad : Cotontchad SN accueille 50 stagiaires dans le cadre du programme PADE Tchad : Cotontchad SN accueille 50 stagiaires dans le cadre du programme PADE 11/12/2025

Populaires

Tchad : lancement du Championnat national édition 2026

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Les États-Unis défendent des amendements sur la résolution humanitaire sur les besoins essentiels

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter