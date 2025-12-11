Tchad - Chine : Préparation de la troisième phase du Projet d’Assistance Géologique et Minier

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre le Tchad et la République Populaire de Chine dans le secteur géologique et minier.



La délégation, conduite par Monsieur Junping Ren et mandatée par l’Agence de Coopération Internationale pour le Développement de Chine, est venue échanger sur la mise en œuvre du projet d’assistance à l’étude géologique et minière.







Les discussions ont porté sur la préparation de la troisième phase ambitieuse de ce projet.



Les experts chinois ont exprimé leur vif intérêt à conduire l’étude de faisabilité de cette nouvelle phase.





L'objectif de cette phase est d’approfondir les investigations géologiques dans plusieurs provinces du Tchad afin de :



Produire des données fiables et attractives au profit du Ministère.

Offrir un outil stratégique de promotion du secteur minier tchadien, essentiel pour attirer les investissements étrangers.





La rencontre s’est achevée sur une note positive, réaffirmant la volonté mutuelle de renforcer la coopération dans l’exploitation et la connaissance des ressources du sous-sol tchadien.

