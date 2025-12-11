RCA : Le Président Touadéra lance la construction du Port Fluvial de Mongoumba

Financement et Réalisation

Les travaux de ce Port moderne sont entièrement financés par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour un coût total de 168 milliards de francs CFA.





Réalisation : Groupement SELIP SPA/ROWAD.

Supervision Technique : Groupement des cabinets « SCET et LEGE ENGINEERING ».





Le Représentant de la BAD a réaffirmé l'engagement de la Banque à accompagner le pays, soulignant que cet ouvrage permettra de :



Densifier le trafic fluvial.

Réduire les coûts de transactions et les délais de transit.

Améliorer la compétitivité du secteur privé.





Appel à l'Appropriation Communautaire

Le projet est inclus dans le Plan National de Développement (PND 2024-2028).





Le Président Touadéra a lancé un appel pressant aux populations de Mongoumba et des environs à s’approprier toutes les étapes des travaux de construction.







Il a également donné l'instruction aux responsables des entreprises d’exécution de privilégier la main-d’œuvre locale afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

