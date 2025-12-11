Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra lance la construction du Port Fluvial de Mongoumba


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Le Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadéra, a procédé ce mercredi 10 décembre 2025 à la pose de la première pierre de construction d'un Port fluvial moderne dans la ville de Mongoumba (préfecture de la Lobaye). Cette cérémonie marque un tournant pour l'économie centrafricaine et la connectivité régionale.


RCA : Le Président Touadéra lance la construction du Port Fluvial de Mongoumba


 

Un Projet Intégrateur et Multimodal

 

La construction du Port de Mongoumba est l'une des composantes clés du Projet routier intégrateur et multimodal du Corridor de Développement (CD13). Ce corridor vise à relier trois pays :

  • Congo

  • Centrafrique (RCA)

  • Tchad



Le Président Touadéra a souligné que ce Port est un facteur de compétitivité pour l’économie et offre une seconde voie de ravitaillement vers les deux Congo, cruciale pour la RCA, pays enclavé.

 

« En posant cette pierre, je réaffirme ma ferme volonté, de bâtir un Centrafrique moderne qui mise sur les atouts géographiques hydrauliques et humains, pour se hisser au rang des nations émergentes », a déclaré le Chef de l’État.


RCA : Le Président Touadéra lance la construction du Port Fluvial de Mongoumba



 

Financement et Réalisation

 

Les travaux de ce Port moderne sont entièrement financés par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour un coût total de 168 milliards de francs CFA.
 

  • Réalisation : Groupement SELIP SPA/ROWAD.

  • Supervision Technique : Groupement des cabinets « SCET et LEGE ENGINEERING ».



Le Représentant de la BAD a réaffirmé l'engagement de la Banque à accompagner le pays, soulignant que cet ouvrage permettra de :

  • Densifier le trafic fluvial.

  • Réduire les coûts de transactions et les délais de transit.

  • Améliorer la compétitivité du secteur privé.



 Appel à l'Appropriation Communautaire

 

Le projet est inclus dans le Plan National de Développement (PND 2024-2028).
 

Le Président Touadéra a lancé un appel pressant aux populations de Mongoumba et des environs à s’approprier toutes les étapes des travaux de construction.

 

Il a également donné l'instruction aux responsables des entreprises d’exécution de privilégier la main-d’œuvre locale afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

‎ Tchad : bilan annuel des services de l’État au Moyen-Chari ‎ Tchad : bilan annuel des services de l’État au Moyen-Chari 11/12/2025

Populaires

Tchad : lancement du Championnat national édition 2026

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter