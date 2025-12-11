Alwihda Info
SPORTS

Tchad : la fédération tchadienne de Frisbee Ultimate organise son assemblée générale constitutive


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 11 Décembre 2025



Tchad : la fédération tchadienne de Frisbee Ultimate organise son assemblée générale constitutive
L'annonce a été faite ce jeudi 11 décembre 2025, à la Maison de la femme, par le vice-président du comité d'organisation, Mahamat Abba Oumar : l'assemblée générale constitutive de la fédération tchadienne de Frisbee se tiendra du 23 au 25 décembre 2025.

A cet effet, la fédération internationale de Frisbee Ultimate, entend envoyer des délégués issus de divers horizons, notamment du Cameroun, du Kenya, du Maroc, pour prendre part aux assises, dans le cadre d'une supervision de cette assemblée, a déclaré le vice-président du comité d'organisation.

« Cette discipline existe déjà, mais se pratique d'une manière informelle. C’est pourquoi nous voulons la formaliser à travers un cadre juridique pour la rendre plus performant. Pour que le Frisbee marche bien, nous avons décidé de mettre sur pied une fédération, certes la tâche est immense, mais notre souhait, c'est de voir le Frisbee se développer au Tchad », a ajouté Mahamat Abba Oumar.

Il est intéressant de souligner que, combinant des éléments de football américain, de basketball et de rugby, le Frisbee est un sport d'équipe mixte sans arbitre, où deux équipes s'affrontent pour marquer en attrapant le disque dans l'en-but adverse, tout en progressant par passes sans courir avec le disque, mais en s'appuyant sur le pied pivot, et en respectant l'esprit du jeu.

Limite de temps : le lanceur a 10 secondes pour lancer le disque, ce qui est compté à voix haute par un défenseur. Si le disque touche le sol, est intercepté, est lancé en dehors des limites du terrain, ou si le lanceur dépasse les 10 secondes, l'équipe adverse prend possession du disque.

Avec l’auto-arbitrage et l’esprit du jeu, le Frisbee est un sport sans arbitre officiel. Les joueurs solutionnent eux-mêmes les fautes et les disputes, en se basant sur le respect mutuel et le fair-play.


