Tchad : Mahadi Kassouré installé à la tête d'une fédération de karaté en quête de performance

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le Comité olympique et sportif tchadien et la Fédération tchadienne de karaté et disciplines assimilées (FTKDA), a organisé, ce mercredi 3 décembre 2025 au CEFOD, une cérémonie de passation de service et d’installation officielle du nouveau bureau exécutif de la fédération.



Celui-ci sera dirigé pour les quatre prochaines années par Mahadi Kassouré.



Dans son discours d’investiture, le nouveau président a affirmé prendre son mandat avec le sérieux qu’il mérite. « Notre mission est de faire du karaté une discipline performante, capable de rivaliser sur les scènes régionale, continentale et internationale. Nous voulons une fédération moderne, transparente, axée sur la formation et la performance », a-t-il déclaré.



Il a également tenu à souligner que « le mandat que nous entamons aujourd’hui n’est pas celui d’un individu ni d’un petit groupe, mais celui de toute la famille du karaté tchadien. » Pour sa part, Abakar Khamis Mamondo, conseiller au ministère en charge du volontariat et de l’entrepreneuriat, représentant l’autorité gouvernementale, a confirmé que le ministère avait pris acte du processus électoral.



« Notre présence ici témoigne de l’accompagnement de l’État pour installer officiellement la nouvelle équipe de la Fédération. Nous leur demandons de maintenant attacher la ceinture pour hisser très haut les couleurs du Tchad », a-t-il lancé de façon métaphorique, appelant à l’engagement et au dévouement des nouveaux dirigeants.