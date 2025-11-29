Alwihda Info
SPORTS

Abéché : Le FC Matchou honore l’entraîneur des Sao Dames, Mahamat Nour André dit « Koundé »


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 30 Novembre 2025


​L’équipe du FC Matchou du Ouaddaï a rendu hommage, le dimanche 30 novembre 2025, à l’entraîneur de l’équipe nationale féminine de football du Tchad, Mahamat Nour André, plus connu sous le nom de « Koundé ». La cérémonie s’est tenue dans les locaux du Conseil provincial du Ouaddaï, en présence des autorités administratives, sportives, ainsi que de nombreux amateurs de football.


Dans son mot d’introduction, le président du FC Matchou, Mahamat Ali Hassan, a salué le parcours remarquable et le dévouement du sélectionneur national, qu’il a présenté comme une figure emblématique du football provincial et national. Il a souligné que cet hommage traduit la reconnaissance du club et de la jeunesse sportive du Ouaddaï envers les efforts constants déployés par le technicien pour hisser haut les couleurs du football féminin tchadien.

Prenant la parole, Mahamat Nour André alias « Koundé » a exprimé sa profonde gratitude au FC Matchou pour cette marque de considération. Il a dédié cet honneur à ses joueuses ainsi qu’à l’ensemble du staff technique, tout en promettant de poursuivre les actions engagées en vue de promouvoir davantage le football féminin au Tchad.

Le président de la Ligue de football du Ouaddaï, Souleyman Daoud Haïma, est revenu sur la performance réalisée par le sélectionneur lors du tournoi FIFA United Women’s Series 2025, organisé à Rabat, au Maroc. Selon lui, cette prouesse a contribué à renforcer l’image du football féminin tchadien sur la scène internationale.

De son côté, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Brahim Adoum Oumar, a réaffirmé l’engagement du ministère en charge des Sports, à travers sa représentation provinciale, à soutenir toutes les initiatives favorables à la promotion du sport, en particulier celles encourageant l’émergence des talents féminins.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général du département de Ouara, Mahamat Ali Imam, a chaleureusement félicité l’entraîneur des Sao Dames pour ses performances remarquables. Il a souligné que « son leadership n’a pas seulement conduit une équipe à la victoire, il a inspiré toute une génération », mettant en avant l’impact social et symbolique de son parcours.

La cérémonie, rythmée par des témoignages et des mots d’encouragement, s’est achevée par la remise d’une médaille et d’une attestation de reconnaissance à Mahamat Nour André alias « Koundé », en signe de gratitude pour son engagement exemplaire et sa contribution au rayonnement du football féminin tchadien.


