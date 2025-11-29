Tchad : Au Mandoul, une formation certifiante en alimentation et nutrition pour sauver des vies

Cette session est animée par la nutritionniste Hapsatou Hamadou, qui encadre les participants sur les bonnes pratiques en matière d’alimentation, d’hygiène et de nutrition.



À l’ouverture des travaux, le délégué provincial de la Santé publique, Dr Ndouwé Djonga, a souligné l’importance de cette formation, estimant qu’elle « vient à point nommé pour renforcer les capacités du personnel de santé à mieux faire face aux problématiques nutritionnelles dans la province ».



Prenant également la parole, Frédéric Raïkina Bealoum, secrétaire de séance du Conseil provincial du Mandoul, a indiqué que cette initiative constitue un véritable levier pour améliorer la nutrition des enfants, rappelant que les formations sanitaires ont besoin de tels appuis pour mieux lutter contre la malnutrition et sauver des vies.