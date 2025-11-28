Mandoul : Lancement officiel de la Semaine culturelle et sportive

Cette grande campagne vise à promouvoir la paix, l'unité et la cohabitation pacifique pour un développement intégral de la province. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues, telles que :



Les productions musicales et artistiques ;

Les caravanes de sensibilisation ;

Les exposés-débats ;

Les matchs de football réunissant les équipes des six départements.





À l'ouverture des travaux, l'artiste Assane Yélé a tenu en haleine la population avec une pièce théâtrale illustrant l'importance de la cohésion sociale, de la paix et du vivre-ensemble.







Le président de la ligue provinciale de football, Nanguermadji Mounro Doud, s'est réjoui de cette organisation et a symboliquement placé les contributeurs à la réussite de la cérémonie chacun à un poste du terrain de football.







Le secrétaire de séance, Frédéric Raïkina Bealoum, représentant le président du Conseil, a rappelé que la paix et le vivre-ensemble sont des conditions sine qua non pour un véritable développement. C'est pourquoi il invite la population à cultiver les vertus de l'unité.









Lançant la Semaine, le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, s'est dit émerveillé par cette initiative louable pour un Tchad prospère. Pour lui, la population du Mandoul doit faire preuve de maturité pour que le développement tant recherché soit au centre de toutes les attentes.







Il a conclu en ajoutant que le conseil provincial, garant du développement, est à l'avant-garde de la paix. Il faut donc adhérer à cette philosophie pour l'unité et faire du Mandoul le grenier de la paix et de la cohésion sociale.

