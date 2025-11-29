Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles, ainsi que des représentants de la société civile. Le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a également honoré l’événement de sa présence.



Dans son discours d’installation, le commandant adjoint de la GNNT, le Général de division Issaka Koty Yakoub, a exhorté les troupes à faire preuve de discipline et d’engagement, en obéissant désormais aux ordres et commandements de leur nouveau chef.



Prenant la parole, le commandant sortant, le Général Abdoulaye Berdaga Déby, a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble de ses collaborateurs — officiers, sous-officiers et hommes de rang — pour leur loyauté, leur dévouement et leur professionnalisme. Il a également salué le soutien constant des populations du Kanem, soulignant les liens de confiance et de coopération qui ont marqué son commandement.



La cérémonie a été ponctuée par un défilé militaire, symbole de l’engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à poursuivre leur mission de protection des populations et de maintien de l’ordre dans la province.