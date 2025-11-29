Le FMI salue la résilience économique du Mali et la bonne mise en œuvre des réformes

Malgré les défis liés aux catastrophes naturelles, à l’insécurité, aux crises énergétiques et au différend avec Barrick Gold, le FMI prévoit une croissance de 4,1 % en 2025 et de 5,5 % en 2026, avec une inflation maîtrisée sous le seuil communautaire de 3 %. Les autorités maliennes, quant à elles, projettent une croissance plus élevée à 6,1 % en 2025, soutenue par le rebond du secteur secondaire.



Le déficit budgétaire et la dette restent contenus, bien en dessous des normes régionales, tandis que la pauvreté et le chômage montrent des signes de recul. La Commission de l’UEMOA a également félicité le Mali pour ses bonnes performances macroéconomiques.



Dans l’ensemble, cette mission du FMI confirme que le Mali maintient le cap des réformes, renforce la gestion de ses finances publiques et consolide les bases d’une croissance durable, envoyant un signal positif aux partenaires, investisseurs et marchés internationaux.