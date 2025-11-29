Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Le FMI salue la résilience économique du Mali et la bonne mise en œuvre des réformes


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Novembre 2025


​Le Fonds monétaire international (FMI) a salué, le 28 novembre 2025, la résilience et la solidité économique du Mali à l’issue de la première revue du programme de référence (SMP) menée du 10 au 21 novembre 2025. Cette mission a confirmé le respect, par les autorités maliennes, des objectifs fixés dans le cadre de l’accord conclu en avril 2025, notamment l’atteinte des repères structurels et la gestion transparente de la Facilité de crédit rapide (FCR) de 72,9 milliards FCFA octroyée après les inondations de 2024.


FMI. © DR
FMI. © DR
Malgré les défis liés aux catastrophes naturelles, à l’insécurité, aux crises énergétiques et au différend avec Barrick Gold, le FMI prévoit une croissance de 4,1 % en 2025 et de 5,5 % en 2026, avec une inflation maîtrisée sous le seuil communautaire de 3 %. Les autorités maliennes, quant à elles, projettent une croissance plus élevée à 6,1 % en 2025, soutenue par le rebond du secteur secondaire.

Le déficit budgétaire et la dette restent contenus, bien en dessous des normes régionales, tandis que la pauvreté et le chômage montrent des signes de recul. La Commission de l’UEMOA a également félicité le Mali pour ses bonnes performances macroéconomiques.

Dans l’ensemble, cette mission du FMI confirme que le Mali maintient le cap des réformes, renforce la gestion de ses finances publiques et consolide les bases d’une croissance durable, envoyant un signal positif aux partenaires, investisseurs et marchés internationaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/11/2025

Droits de l’Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

Droits de l’Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques 28/11/2025

Populaires

RD Congo : le gouvernement et la BAD adoptent un plan d’amélioration de la performance du portefeuille

28/11/2025

RCA : Réouverture de la Mosquée centrale de Batangafo qui avait été la cible d’attaques de groupes armés en 2013

29/11/2025

Mali : La 47e promotion de l’EMIA, baptisée « Général Pangassy Sangaré », prête à servir la Nation

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter