TCHAD

Tchad : l’AJDDS sensibilise les élèves du complexe scolaire Alhidaya à l’esprit patriotique


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 29 Novembre 2025


​Le complexe scolaire Alhidaya a accueilli, le 29 novembre 2025, une séance de sensibilisation consacrée à l’esprit patriotique. L’activité, organisée sous le slogan « Inculquer l’esprit du patriotisme », s’est tenue dans le quartier Zafay, en présence des élèves, des enseignants et de plusieurs responsables du secteur éducatif.


À cette occasion, le représentant du ministère de l’Éducation nationale, Allamine Oumar Mahamat, a rappelé que le patriotisme commence par des gestes simples du quotidien : « Respecter les autres, protéger son école, préserver son environnement et travailler avec sérieux. »

Il a souligné que les élèves représentent l’avenir du pays et qu’ils deviendront, demain, médecins, enseignants, ingénieurs, militaires, responsables ou entrepreneurs. À ce titre, il les a invités à cultiver la discipline, la responsabilité et le respect, des valeurs fondamentales pour contribuer à l’édification d’un Tchad plus fort.

Le représentant du ministère a également encouragé les élèves à respecter leurs enseignants, à s’entraider, à prendre soin de leur cadre de vie et à s’investir pleinement dans leurs études, rappelant que le savoir demeure leur plus grande richesse.

Il a par ailleurs félicité les élèves pour leur discipline et leur participation active, tout en remerciant les enseignants et les parents pour leur engagement quotidien en faveur de l’éducation.

Il a insisté sur le fait que le patriotisme se construit à travers de petites actions qui, mises bout à bout, peuvent produire de grands changements. Il a exhorté les élèves à croire en leurs capacités et à contribuer, chacun à son niveau, au développement du Tchad.


Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF) renforce les capacités des jeunes défenseurs des droits humains au Tchad

Tchad : Lancement des préparatifs du SEMICA TCHAD 2026 – Sensibilisation des Partenaires Stratégiques

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

