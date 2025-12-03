









TCHAD Crise humanitaire au Tchad : la FAO dévoile son Plan d’urgence et de résilience 2026-2028

Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Décembre 2025



Le Tchad fait face à l’une des crises humanitaires les plus graves de son histoire récente. Conflits armés, déplacements massifs de populations, effets du changement climatique et fragilité économique ont plongé des millions de personnes dans l’insécurité alimentaire et la malnutrition. C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a élaboré un Plan d’urgence et de résilience 2026-2028, afin d’apporter une réponse structurée, durable et intégrée aux besoins des populations les plus vulnérables.





Les chocs climatiques – sécheresses, inondations, irrégularité des pluies – continuent de fragiliser la production agricole. Les inondations de 2024 auraient provoqué la perte de près de 250 000 tonnes de céréales, aggravant les pénuries alimentaires. À ces facteurs s’ajoutent l’inflation persistante, la hausse des coûts des intrants agricoles et la faiblesse des infrastructures rurales qui limitent l’accès aux marchés.



Quatre priorités pour reconstruire la résilience



Le plan 2026-2028 de la FAO s’articule autour de quatre résultats majeurs destinés à transformer l’approche humanitaire classique en une réponse plus durable : Renforcer la coordination et l’analyse des données pour mieux cibler les interventions et anticiper les crises grâce à des systèmes d’alerte précoce.

Améliorer rapidement la sécurité alimentaire et la nutrition par des actions d’urgence : distribution de kits agricoles, appui au petit élevage, vaccination animale, soutien à la production maraîchère et halieutique.

Accroître la résilience des ménages déplacés, des réfugiés, des populations hôtes et de retour, par l’accès à la terre, les activités génératrices de revenus, la formation technique et la création d’emplois locaux.

Relancer durablement les systèmes agroalimentaires, en développant les chaînes de valeur locales (moringa, spiruline, niébé, viande séchée, produits laitiers et maraîchers), la transformation agroalimentaire, la promotion des énergies alternatives et la restauration des terres dégradées, notamment à travers l’initiative de la Grande Muraille verte. Cibler 110 200 ménages d’ici 2028



La FAO prévoit d’assister 110 200 ménages sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière portée aux régions les plus vulnérables comme le Wadi Fira, le Sila, l’Ouaddaï, le Kanem, le Lac et le Bahr-El-Gazel. Le ciblage communautaire intégrera des critères de vulnérabilité incluant les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires seront accompagnés progressivement, de l’urgence vers le relèvement et la résilience, afin de réduire la dépendance à l’aide humanitaire



Un financement crucial



La réussite de ce Plan dépend d’un financement de 86,1 millions de dollars américains pour la période 2026-2028. Les fonds seront répartis entre l’analyse et la coordination, l’agriculture d’urgence, la résilience des moyens d’existence et le relèvement du système agroalimentaire. Ces investissements doivent permettre de sauver des vies, restaurer durablement les moyens de subsistance et renforcer la cohésion sociale, particulièrement dans les zones touchées par les déplacements et les conflits.



Vers une approche intégrée urgence-développement-paix



Avec ce plan, la FAO cherche à dépasser la simple réponse humanitaire de court terme en articulant urgence, développement et consolidation de la paix. La prévention des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles, l’amélioration de la gouvernance foncière et pastorale, ainsi que l’implication active des communautés locales figurent au cœur de la stratégie.



