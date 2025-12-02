Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’archéologie, une singularité majeure de la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi


Alwihda Info | Par Ndafago Ludovic - 2 Décembre 2025



Tchad : l'archéologie, une singularité majeure de la réserve naturelle et culturelle de l'Ennedi
Les sites archéologiques se révèlent comme l’une des richesses les plus singulières de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE).

A ce jour, plus de 1 891 sites archéologiques de typologie diverses y ont été inventoriés, témoignant d’un patrimoine historique exceptionnel qui fait de cette réserve un véritable musée à ciel ouvert. Ces sites comprennent une vaste diversité de traces laissées par les hommes préhistoriques : sites d'activités lithiques, sites d'habitats anciens, sites paleo-metallurgiques, sites funéraires, mais surtout des gravures et peintures rupestres d’une rare beauté.

Selon Mahamat Ahmat Oumar, coordonnateur du département du patrimoine culturel de la RNCE, « ces sites témoignent d'une présence humaine qui remonte à environ 9000 ans ». Un héritage qui révèle non seulement la profondeur du passé humain dans cette région, mais aussi la richesse culturelle des peuples qui ont façonné le Sahara d’autrefois.

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la RNCE est aujourd’hui un pôle majeur de recherche et de conservation de la biodiversité et du patrimoine archéologique. Sa gestion est déléguée à African Parks, dans le cadre d’un partenariat public-privé établi avec le gouvernement du Tchad, sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable.

Ce modèle de gestion vise à protéger un site dont la valeur archéologique et culturelle dépasse les frontières nationales. À travers ces efforts conjoints, la RNCE s’affirme comme un espace unique où nature, histoire et culture se rencontrent. Ses trésors rupestres, disséminés sur des parois rocheuses et abris naturels, continuent d’émerveiller chercheurs, visiteurs et communautés locales, rappelant l’importance de préserver cet héritage millénaire.

Dans un monde où les patrimoines culturels demeurent fragiles, l’Ennedi se distingue comme un refuge pour la mémoire humaine. Un sanctuaire où chaque peinture, chaque site et chaque fragment du passé raconte une partie essentielle de l’histoire du Tchad et du Sahara.


Tchad : Un engagement renforcé pour la riposte au VIH face à une prévalence de 0,9 %

