Tchad : session de formation des conseillers emploi des SPE membres de l’AASEP

L’hôtel de l’Amitié de N’Djamena a abrité ce 02 décembre 2025, la cérémonie de lancement officiel de la session de formation destinée aux conseillers emploi, marquant une étape essentielle dans le renforcement des compétences, la modernisation des pratiques professionnelles et la promotion de services publics plus efficaces et plus proches des citoyens.



L’événement a été rehaussé par la présence de personnalités éminentes venues du Tchad et de l’étranger, témoignant ainsi de l’engagement commun pour le développement des administrations publiques africaines et la valorisation du capital humain.



Cette formation vient consolider une dynamique collaborative entre les États membres, renforcer le partage d’expériences et soutenir l’amélioration continue des services publics de l’emploi de l’Afrique.