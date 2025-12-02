Tchad : l’ONG Zonal organise un atelier à Sarh sur la gouvernance locale

Dans le cadre d’un projet visant à renforcer une gouvernance locale plus inclusive et attentive aux droits des enfants au Tchad, l’ONG Zonal, en partenariat avec la coopération allemande et l’UNICEF, organise ce 2 décembre 2025 à Sarh un atelier d’échanges avec plusieurs organisations de la société civile ainsi que des responsables de services déconcentrés de l’Etat.



L’objectif principal de cette rencontre est d’aider les participants à mieux comprendre les stratégies de gouvernance locale, et à les sensibiliser aux droits des enfants, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Selon Mme Nguinemadji Léonie, animatrice de l’ONG Zonal, ce projet cherche à renforcer les capacités des participants sur les plans intellectuel, méthodologique et matériel, afin qu’ils puissent mieux gérer leurs collectivités.



Elle a également expliqué que la mise en place d’un cadre de redevabilité sociale permettra de créer un lien direct entre la population et les autorités municipales, départementales et provinciales, notamment pour analyser et évaluer les mécanismes existants de gouvernance locale.



A la fin des discussions, les participants ont salué cette initiative, et ont mis en place un cadre de pilotage. Mr Djiraïkinan Beassoum a été choisi comme président, assisté de deux rapporteurs : M. Ronelgaye Kevin et Mme Yamkemadji Solange.



Présent à la rencontre, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nani, a félicité les organisateurs et encouragé les membres du cadre de pilotage à travailler en collaboration avec les autorités, et les autres associations de la société civile, afin que le projet puisse apporter des résultats positifs et concrets aux citoyens. Il faut noter que les travaux de cet atelier prendront fin le vendredi 05 décembre 2025.