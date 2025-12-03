Tchad : au Mandoul, clôture de la semaine culturelle et sportive

Prôner la paix et la cohésion sociale, à travers la culture et le sport, c'est l'exigence qui est au centre de la semaine organisée par le Conseil provincial du Mandoul.



Cette semaine a réuni la population des six départements, représentée par leurs équipes de football, des artistes musiciens, comédiens, humoristes, danseurs traditionnels et autres. Durant une semaine, Koumra chef-lieu de la province du Mandoul a vibré au rythme des partages d'expérience dans les exposés-débats, les caravanes de sensibilisation, les concerts publics, les matchs de football et autres.



A travers cette compétition, le Conseil provincial du Mandoul marque sa volonté d'unir les filles et fils du Mandoul, à regarder dans la même direction, dans la paix, pour le développement intégral dans tous les domaines. Lors de la finale qui a opposé l'équipe de Barh-Sara à celle de Mandoul Oriental, le match était très serré et l'équipe de Barh-Sara, poussée par un public très enthousiaste, a été sacrée championne du tournoi en infligeant une défaite (2-1) à son adversaire.



L'équipe du Mandoul Central et celle du Mandoul Occidental sont respectivement 3e et 4e du tournoi. Sous le leadership du secrétaire de séance du Conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raïkina Bealoum, cette semaine a reçu une adhésion de la population qui est sortie massivement pour la circonstance, mais aussi des autorités administratives, traditionnelles, des conseillers provinciaux, des délégués provinciaux et chefs de services déconcentrés de l'État et autres.



A la clôture de cette semaine, le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, s’est réjoui de cette initiative du Conseil provincial du Mandoul qui est un levier très important pour l'éveil des consciences, afin de promouvoir l'unité et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés du Mandoul.



Très satisfait du climat de convivialité qui a prévalu pendant cette semaine culturelle et sportive, le délégué général du gouvernement, Ahmat Abdallah Fadoul, a instruit le Conseil provincial du Mandoul à pérenniser cette activité chaque année, pour relever le défi de la paix et du vivre-ensemble. Plusieurs titres honorifiques et trophées ont été remportés et décernés aux participants à cette semaine culturelle et sportive.