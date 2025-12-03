Le Niger évoque la découverte de substances radioactives hautement toxiques

Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Chargé des Relations avec les Institutions, a animé un point de presse, ce 2 décembre 2025 dans la matinée à Niamey, suite à un communiqué d'ORANO, qui condamne le transport de l'uranium Nigérien entreposé, sur le site de la SOMAïR.



A travers ce point de presse, le Ministre en charge de la Justice Alio Daouda, est revenu également, sur la récente découverte des substances radioactives hautement toxiques, pour la vie et santé des populations à Madaouéla, département d'Arlit, région d'Agadez.



Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Chargé des Relations avec les Institutions, a précisé que l'Etat, a pris toutes les dispositions, pour poursuivre ORANO et obtenir réparation de tous les préjudices subis par nos populations.