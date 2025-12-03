Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Le Niger évoque la découverte de substances radioactives hautement toxiques


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Décembre 2025



Le Niger évoque la découverte de substances radioactives hautement toxiques
Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, Chargé des Relations avec les Institutions, a animé un point de presse, ce 2 décembre 2025 dans la matinée à Niamey, suite à un communiqué d'ORANO, qui condamne le transport de l'uranium Nigérien entreposé, sur le site de la SOMAïR.

A travers ce point de presse, le Ministre en charge de la Justice Alio Daouda, est revenu également, sur la récente découverte des substances radioactives hautement toxiques, pour la vie et santé des populations à Madaouéla, département d'Arlit, région d'Agadez.

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Chargé des Relations avec les Institutions, a précisé que l'Etat, a pris toutes les dispositions, pour poursuivre ORANO et obtenir réparation de tous les préjudices subis par nos populations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/12/2025

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales 02/12/2025

Populaires

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

02/12/2025

Cameroun : lancement officiel de la 2ème édition des Olympiades du Marché Financier d’Afrique Centrale

02/12/2025

Incident aérien au Soudan du Sud : un homme armé force un avion humanitaire à se dérouter

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/12/2025 - Mariam Marouf

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter