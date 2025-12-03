Côte d’Ivoire : le Programme PIPS va renforcer la couverture sociale des producteurs agricoles

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a présidé, le 2 décembre 2025 à Abidjan-Plateau, la cérémonie officielle de lancement du Programme d'Investissement en Protection sociale dans les secteurs agricole et informel (PIPS).



Cette initiative vise à étendre et renforcer la couverture sociale des producteurs agricoles et des travailleurs exerçant dans l'économie informelle.



L'événement s'est déroulé en présence du ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, ainsi que de la coordonnatrice sous-régionale de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et représentante par intérim, Bintia Stephen Tchicaya, des organisations professionnelles et de la société civile.



Dans son allocution, le Premier ministre a salué une étape majeure du programme social du gouvernement. « Ce moment marque non seulement une avancée concrète et tangible dans notre agenda social, mais aussi l'expression vivante d'une vision partagée pour une Côte d'Ivoire inclusive, résiliente et profondément ancrée dans les valeurs de solidarité qui nous unissent », a-t-il déclaré.



Robert Beugré Mambé a exprimé la gratitude du gouvernement à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), dont l'appui technique et financier a été déterminant dans l'élaboration du programme, considéré comme une première en Afrique et dans la sous-région.



Il a également invité les partenaires techniques et financiers à soutenir le déploiement du PIPS, réaffirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir une coopération renforcée afin de transformer les vulnérabilités structurelles en opportunités de progrès partagés. Pour le ministre Adama Kamara, le PIPS apportera des transformations profondes et visibles.



Déployé dans les neuf agropoles du pays, il contribuera à la création de centaines de milliers d'emplois, à l'autonomisation de dizaines de milliers de femmes, à l'augmentation des recettes publiques et à la réduction des vulnérabilités dans les zones rurales. Il permettra également à des millions d'acteurs agricoles et informels d'intégrer pleinement les dispositifs de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI), marquant une avancée sans précédent dans le développement du système de protection sociale ivoirien.



« Le PIPS est la preuve que notre pays refuse de laisser dans l'ombre des millions d'acteurs essentiels à notre développement. Il traduit une volonté politique forte : faire de la protection sociale un droit effectif pour les acteurs des secteurs agricole et informel », a affirmé le ministre.



Conçu en cohérence avec la Stratégie Nationale de Protection Sociale, le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 et les priorités gouvernementales en matière de transformation agricole, le programme ambitionne de mobiliser 7 000 coopératives agricoles et artisanales comme véritable moteur de la formalisation sociale.