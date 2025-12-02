Tchad : dans le Kanem, célébration du 35ème anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie

À l'occasion du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, un banquet a été organisé hier dans la cour de la délégation générale du gouvernement auprès de la province du Kanem.



La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des représentants de la société civile et des ONG présents pour l’occasion.



Dans son allocution, le président du comité d'organisation, par ailleurs secrétaire général de la province, Annour Djibrine Abdoulaye, a remercié toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette activité. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers la population du Kanem, sortie massivement sur la place de l’Indépendance pour célébrer cette journée.



Au cours de ce banquet, des danses modernes et traditionnelles ont été présentées au public. Les danses ancestrales telles que le ganga, l’algaïta, le nangara, le balla, le tchegueni et le kiddi, ont enflammé l’événement. Chaque pas de danse et chaque note de musique résonnaient comme un vibrant hommage aux racines culturelles et à l’identité du Kanem.



Ces différentes danses représentent une tradition bien ancrée pour certains, et une découverte enrichissante pour d’autres. Par ailleurs, les éclaireurs de la commune de Mao ont également démontré leur talent à cette occasion, au grand plaisir du public. Des repas ont été offerts par le comité d'organisation aux invités, ajoutant une touche particulière à cette fête. La journée s’est clôturée par la traditionnelle coupure du gâteau d’anniversaire.