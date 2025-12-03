Cameroun - Sûreté Aérienne : L’Aéroport de Yaoundé-Nsimalen teste son dispositif de gestion de crise grandeur nature

Parmi les entités engagées figuraient : les pompiers de l’aéroport, la gendarmerie, la police aux frontières, le personnel médical, les gestionnaires de la plateforme aéroportuaire ainsi que les représentants des compagnies aériennes. Des équipes d’évaluateurs et d’observateurs ont monitoré l’opération pour mesurer la pertinence et l’efficacité du dispositif de gestion de crise.







Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC) et répond aux exigences internationales de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).







À l’issue de l’opération, les autorités ont salué le professionnalisme des équipes et réaffirmé leur engagement à maintenir un haut niveau de sûreté aérienne pour préserver la confiance des voyageurs, des compagnies aériennes et des partenaires du transport aérien.







Un rapport d’évaluation complet sera produit prochainement afin d’intégrer les conclusions de cet exercice dans les plans de réponse d’urgence.







L’opération s’est déroulée sous la présidence effective du Gouverneur de la région du Centre (Coordonnateur du Comité opérationnel de crise - COC), en présence du Préfet du département de la Mefou-et-Afamba (Président du Comité local de Sûreté de l’aéroport), un fait témoignant de l’implication des autorités administratives au plus haut niveau.

