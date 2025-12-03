Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Sûreté Aérienne : L’Aéroport de Yaoundé-Nsimalen teste son dispositif de gestion de crise grandeur nature


Alwihda Info | Par - 3 Décembre 2025


L’Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen a mené, ce mardi 2 décembre 2025, une simulation d’urgence d’envergure, visant à tester et à renforcer les capacités de réaction des équipes en cas d’incident majeur. Cette manœuvre, baptisée « CROSS OVER 2 », a été coordonnée par Aéroports Du Cameroun (ADC SA) en collaboration renforcée avec les services de sécurité, de secours, les compagnies aériennes et les autorités administratives.


Plus d’une centaine de participants ont été mobilisés entre 6h30 et 15h30 pour exécuter un scénario rigoureusement préparé. Celui-ci mettait en scène un mouvement de foule simulé, initié par des agents aéroportuaires fictifs réclamant de meilleures conditions de travail, qui a culminé en une prise d’otages d’usagers et de non-grévistes, avec des menaces sur des installations stratégiques.




 

Parmi les entités engagées figuraient : les pompiers de l’aéroport, la gendarmerie, la police aux frontières, le personnel médical, les gestionnaires de la plateforme aéroportuaire ainsi que les représentants des compagnies aériennes. Des équipes d’évaluateurs et d’observateurs ont monitoré l’opération pour mesurer la pertinence et l’efficacité du dispositif de gestion de crise.

 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC) et répond aux exigences internationales de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

 

À l’issue de l’opération, les autorités ont salué le professionnalisme des équipes et réaffirmé leur engagement à maintenir un haut niveau de sûreté aérienne pour préserver la confiance des voyageurs, des compagnies aériennes et des partenaires du transport aérien.

 

Un rapport d’évaluation complet sera produit prochainement afin d’intégrer les conclusions de cet exercice dans les plans de réponse d’urgence.

 

L’opération s’est déroulée sous la présidence effective du Gouverneur de la région du Centre (Coordonnateur du Comité opérationnel de crise - COC), en présence du Préfet du département de la Mefou-et-Afamba (Président du Comité local de Sûreté de l’aéroport), un fait témoignant de l’implication des autorités administratives au plus haut niveau.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


