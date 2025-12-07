Tchad - Ouaddaï : Succès populaire pour le lancement du tournoi de course hippique à Abéché

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives, sportives et traditionnelles.
Selon Cheikhadine Abdoulaye Abdelkerim, président du Club Hippique du Ouaddaï et du comité d’organisation, le tournoi a mobilisé une vingtaine de cavaliers répartis en différentes catégories.
L’objectif de cette compétition est triple :
-
Promouvoir la compétition équine.
-
Préserver l’héritage culturel de la région.
-
Renforcer la pratique sportive liée aux courses de chevaux dans le Ouaddaï.
Au terme des premières épreuves, les chevaux suivants se sont distingués dans leurs catégories respectives :
|Épreuve
|Distance
|Vainqueur
|Sprint
|1 000 mètres
|Tassabih
|Course Intermédiaire
|1 200 mètres
|Vivre-ensemble
|Épreuve Reine
|1 400 mètres
|Assara
Riche en ambiance et en ferveur populaire, ce tournoi continue de s’affirmer comme un rendez-vous majeur pour les passionnés d’équitation dans la région.