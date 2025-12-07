Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad - Ouaddaï : Succès populaire pour le lancement du tournoi de course hippique à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 8 Décembre 2025


Le tournoi de course hippique du Ouaddaï a été officiellement lancé ce dimanche 7 décembre 2025 sur le champ de course situé à la sortie Nord-Ouest d’Abéché. L’événement a rassemblé une foule nombreuse venue d’Abéché, d’Abougoudam et des localités voisines, soulignant l’importance de cette discipline dans le patrimoine culturel local.


Tchad - Ouaddaï : Succès populaire pour le lancement du tournoi de course hippique à Abéché


 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives, sportives et traditionnelles.

 

Selon Cheikhadine Abdoulaye Abdelkerim, président du Club Hippique du Ouaddaï et du comité d’organisation, le tournoi a mobilisé une vingtaine de cavaliers répartis en différentes catégories.


 

L’objectif de cette compétition est triple :

  • Promouvoir la compétition équine.

  • Préserver l’héritage culturel de la région.

  • Renforcer la pratique sportive liée aux courses de chevaux dans le Ouaddaï.

 




Au terme des premières épreuves, les chevaux suivants se sont distingués dans leurs catégories respectives :
 
 

Épreuve Distance Vainqueur
Sprint 1 000 mètres Tassabih
Course Intermédiaire 1 200 mètres Vivre-ensemble
Épreuve Reine 1 400 mètres Assara




Riche en ambiance et en ferveur populaire, ce tournoi continue de s’affirmer comme un rendez-vous majeur pour les passionnés d’équitation dans la région.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/12/2025

Retour à N’Djamena du Premier Ministre après le Festival de l’Aïr

Retour à N’Djamena du Premier Ministre après le Festival de l’Aïr

Journée Internationale de l’Aviation Civile : Hommage aux artisans du ciel Journée Internationale de l’Aviation Civile : Hommage aux artisans du ciel 07/12/2025

Populaires

La CEDEAO Condamne la Tentative de Coup d'État au Bénin et menace d'intervention

07/12/2025

Tchad : Le directeur de cabinet du ministère des Transports arrêté par l’ANSE à N’Djamena

07/12/2025

Université de N’Djamena : Cérémonie de célébration des nouveaux docteurs en mathématiques

07/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter