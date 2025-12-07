Tchad : Clôture de la Campagne Humanitaire 2025-2026 à Massaguet avec une distribution de kits alimentaires

Cette activité représente la deuxième vague de distribution et s'inscrit dans le cadre de la clôture de la campagne humanitaire 2025-2026 à Massaguet.





L'opération a été coordonnée par :



M. Atteib Abakar, Délégué provincial de l’Action sociale du Hadjer-Lamis, représentant le Ministère de l’Action sociale.

Avec l’appui de l’ONG Centre du Roi Ben Souleymane.

La cérémonie s’est tenue en présence de nombreuses autorités locales, notamment le secrétaire de séance de la commune de Massaguet, M. Béchir Souleymane Daoussa, et l’ex-maire de la ville, M. Moustapha Abakar Ali.







Prenant la parole, le Délégué provincial de l’Action sociale, M. Atteib Abakar, a exprimé sa profonde reconnaissance aux autorités administratives, militaires et aux chefferies traditionnelles pour leur appui essentiel à la réussite de cet événement solidaire. Il a également salué l’implication de l’ex-maire et du secrétaire de séance dans l’organisation.

