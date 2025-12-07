Alwihda Info
TCHAD

Est du Tchad : les escortes armées coûtent cher, selon l’ONU


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Décembre 2025


Depuis avril 2023, l’Est du Tchad fait face à une crise humanitaire majeure provoquée par l’afflux massif de réfugiés soudanais fuyant le conflit, conjugué à la vulnérabilité croissante des communautés hôtes. Cette situation se détériore dans un contexte de réduction drastique du financement humanitaire, alors que les besoins restent considérables.


Des réfugiés à l'Est du Tchad. © D.H./Alwihda Info
En 2024, sur les 1,125 milliard de dollars nécessaires pour venir en aide à près de 6 millions de personnes, seuls 634 millions de dollars ont été mobilisés, soit 56 % des besoins. La situation est encore plus alarmante en 2025, où le taux de financement est tombé à 27 %, mettant sérieusement en péril la continuité des interventions vitales.

Dans ce contexte extrêmement contraint, la multiplication du recours aux escortes armées payantes par certaines agences des Nations unies dans l’Est du Tchad accentue les difficultés financières et soulève de fortes préoccupations quant au respect des principes humanitaires, d'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Selon les normes en vigueur, ces escortes doivent demeurer une mesure de dernier recours, strictement limitée dans le temps et autorisée uniquement en cas de menace avérée. Elles ne devraient en aucun cas être utilisées de façon systématique.

Or, en 2024, le coût total des escortes armées dans les provinces de l’Ouaddaï, du Wadi-Fira, de l’Ennedi-Est et du Sila s’est élevé à 901 700 dollars américains. Des ressources directement prélevées sur les budgets destinés à l’aide humanitaire. Chaque dollar dépensé pour ces dispositifs de sécurité réduit la capacité à sauver des vies et à préserver la dignité des populations affectées.

Ces fonds auraient pourtant pu permettre d’apporter une assistance multisectorielle à environ 3 152 membres des communautés hôtes ou 1 761 réfugiés. Affectés à des secteurs spécifiques tels que l’éducation, l’eau et l’assainissement (WASH), la nutrition, la santé, la protection ou la sécurité alimentaire, ils auraient permis de soutenir des dizaines de milliers de bénéficiaires supplémentaires.

Face à cette réalité, les acteurs humanitaires plaident pour une réduction progressive du recours aux escortes armées au profit d’alternatives durables, reposant notamment sur un renforcement de l’engagement de l’État tchadien et le soutien accru des partenaires techniques et financiers pour sécuriser l’espace humanitaire.


