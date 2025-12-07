Alwihda Info
AFRIQUE

Bénin : Patrice Talon est démis de ses fonctions de Président de la République (armée)


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Décembre 2025


Une tentative de coup d’État serait en cours ce dimanche 7 décembre 2025 au Bénin. Selon une déclaration à la Télévision nationale, un groupe de forces de défense et de sécurité a annoncé la prise de pouvoir à Cotonou et la destitution du président Patrice Talon.


Dans une déclaration à la Télévision nationale, un porte-parole des mutins a déclaré : « En ce jour, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion mûrement menée pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités face aux multiples dérives du gouvernement de Patrice Talon. »

Le lieutenant-colonel Pascal Tigri est présenté comme le nouveau dirigeant, selon la déclaration.

De son côté, l’ambassade de France au Bénin a diffusé un message de sécurité à l’attention de ses ressortissants, indiquant que des coups de feu avaient été signalés au camp militaire de Guézo, situé à proximité du domicile du chef de l’État.

« Par mesure de sécurité, nous vous invitons à rester à votre domicile jusqu’à nouvel ordre, le temps que la situation soit pleinement clarifiée », précise le communiqué, appelant également à suivre les informations officielles dans les prochaines heures.


