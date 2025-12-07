Tentative de déstabilisation au Bénin : le président Patrice Talon rassure la Nation

Dans son allocution, le Chef de l’État a confirmé qu’une tentative de mutinerie menée par un groupe de soldats s’était produite, avec pour objectif de s’attaquer aux institutions de la République et de remettre en cause l’ordre démocratique établi.



Le président a qualifié ces agissements d’« entreprise aventureuse aux conséquences désastreuses », estimant qu’un tel acte aurait pu replonger le pays dans une instabilité lourde de menaces pour la paix, la sécurité et le processus de développement engagé par la nation béninoise.



Face à cette situation, Patrice Talon a indiqué avoir, en sa qualité de Chef suprême des Armées, pris toutes les décisions nécessaires en coordination avec le commandement des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour maintenir la paix et assurer la protection des populations sur l’ensemble du territoire.



Il a salué la loyauté et le sens du devoir de l’armée béninoise, qui est restée fidèle aux principes républicains : « Avec eux, nous avons fait front, repris les positions et neutralisé les dernières poches de résistance des mutins », a déclaré le président, précisant que cette mobilisation a permis de mettre en échec la tentative de déstabilisation.



Le Chef de l’État a assuré que cette « forfaiture ne restera pas impunie » et que les auteurs répondront de leurs actes devant la justice.



Exprimant sa compassion envers les victimes des troubles, Patrice Talon a adressé une pensée particulière aux personnes encore retenues par des mutins en fuite et a donné l’assurance que tous les moyens seront mobilisés pour assurer leur libération.



Le président a également remercié les Béninois de l’intérieur comme de l’extérieur pour leurs messages de soutien durant cette journée éprouvante, soulignant que cette solidarité a démontré l’attachement profond du peuple aux valeurs républicaines.



Patrice Talon a tenu à rassurer la population : « La situation est totalement sous contrôle », a-t-il affirmé, invitant les citoyens à reprendre sereinement leurs activités dès ce soir.



Il a assuré que la sécurité et l’ordre public seront maintenus sur toute l’étendue du territoire national, afin de garantir à tous la liberté de circulation et la tranquillité.



Son message s’est achevé par un appel à l’unité nationale : « Vive la République, vive le Bénin. »