Université de N’Djamena : Cérémonie de célébration des nouveaux docteurs en mathématiques

Prenant la parole, le chef de service de l’enseignement a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux docteurs. Il a souligné la détermination et la persévérance dont ils ont fait preuve pour surmonter les nombreux défis liés à la recherche scientifique. Selon lui, leur parcours constitue un exemple inspirant pour les étudiants et les futurs chercheurs, avant de les encourager à poursuivre leurs travaux dans le domaine scientifique.



De son côté, le président de l’Université de N’Djamena, le Professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a prodigué d’importants conseils aux lauréats. Il les a exhortés à rester pleinement engagés dans la recherche et à exercer leur discipline avec rigueur et responsabilité. Pour lui, la science ne se limite pas à une simple quête de savoir, mais représente également un engagement au service du développement. Il a ainsi invité les nouveaux docteurs à consolider leurs compétences afin de devenir des acteurs compétitifs et efficaces dans leurs domaines respectifs.



Le Professeur Ali Souleymane Daby, scientifique de renom, est également intervenu lors de la cérémonie. Il a appelé les nouveaux docteurs à jouer un rôle actif dans le progrès du pays, estimant que leurs connaissances et compétences constituent une véritable richesse pour le développement du Tchad. Il les a encouragés à s’investir davantage dans des projets de recherche scientifique, tout en insistant sur l’importance de l’application pratique des connaissances, avec sérieux, discipline et rigueur.



En guise de reconnaissance, des attestations ont été remises aux responsables de la FSEA, ainsi qu’une lettre spéciale de remerciement adressée au président de l’Université de N’Djamena. La cérémonie s’est achevée par les interventions des lauréats, qui ont exprimé leur joie, leur gratitude et leurs ambitions de contribuer activement à l’avancement de la recherche scientifique au Tchad.