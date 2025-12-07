Journée Internationale de l’Aviation Civile : Hommage aux artisans du ciel

Le message salue l'ensemble des professionnels qui assurent quotidiennement le fonctionnement du transport aérien, des plus visibles aux travailleurs de l’ombre :



Pilotes et Contrôleurs Aériens.

Techniciens et Agents de Sûreté.

Personnels navigants et Personnel au sol.





Par leur engagement, leur rigueur et leur passion, ces artisans du ciel sont les garants de la sécurité, de la connectivité et du développement du transport aérien. Ils contribuent chaque jour à rapprocher les peuples et à assurer des voyages sûrs et efficaces.



Que cette journée soit une occasion de reconnaissance, de fierté et de motivation pour continuer à faire rayonner l’aviation civile au service du monde.

