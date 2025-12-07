Alwihda Info
TCHAD

Journée Internationale de l’Aviation Civile : Hommage aux artisans du ciel


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


En ce 7 décembre 2025, Journée Internationale de l’Aviation Civile, la Direction Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC) adresse ses sincères félicitations et ses vœux les plus chaleureux à toutes les femmes et à tous les hommes des métiers du ciel.


Le message salue l'ensemble des professionnels qui assurent quotidiennement le fonctionnement du transport aérien, des plus visibles aux travailleurs de l’ombre :

  • Pilotes et Contrôleurs Aériens.

  • Techniciens et Agents de Sûreté.

  • Personnels navigants et Personnel au sol.



Par leur engagement, leur rigueur et leur passion, ces artisans du ciel sont les garants de la sécurité, de la connectivité et du développement du transport aérien. Ils contribuent chaque jour à rapprocher les peuples et à assurer des voyages sûrs et efficaces.

 

Que cette journée soit une occasion de reconnaissance, de fierté et de motivation pour continuer à faire rayonner l’aviation civile au service du monde.

