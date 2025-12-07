Urgent | Bénin : Confusion à Cotonou après l'annonce d'un Coup d'État militaire

Les Revendications du Comité Militaire de la Refondation



Un groupe de militaires s'est présenté à la télévision nationale, Bénin TV, se désignant comme le Comité Militaire de la Refondation (CMR).



Dirigeant allégué : Le groupe est mené par le Lieutenant-Colonel Pascal Tigri , qui s'est déclaré Président du CMR.

Actions annoncées : Les putschistes affirment avoir renversé le Président Patrice Talon et ont annoncé la suspension de la Constitution.

Bien que l'annonce ait été diffusée en boucle à la télévision, la situation est qualifiée de confuse dans la capitale économique.







Des rapports font état d'une tentative de coup d'État en cours depuis l’aube, et la maison du Président Patrice Talon, située dans le quartier de Guézo, aurait été attaquée par des éléments armés.







Attention : Ces informations proviennent des déclarations du groupe militaire sur la télévision d'État et de rapports locaux non encore confirmés par d'autres sources ou par le gouvernement légal. La situation sécuritaire et politique demeure incertaine.

