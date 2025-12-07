Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Crise au Bénin : la CEDEAO ordonne le déploiement immédiat de sa force régionale


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Décembre 2025


​La Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, ce 7 décembre 2025 à Abuja, le déploiement immédiat d’éléments de sa Force en attente en République du Bénin, dans le contexte de la tentative de déstabilisation institutionnelle signalée dans le pays.


Illustration © DR
Dans son Communiqué nº2, faisant suite à une première déclaration, l’organisation régionale précise que cette décision a été prise conformément aux instruments juridiques de la CEDEAO, notamment l’article 25(e) du Protocole de 1999 relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement, de maintien de la paix et de sécurité.

Cette mesure intervient après des consultations entre les chefs d’État et de gouvernement membres du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. À l’issue de ces échanges, le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a autorisé le déploiement militaire afin de soutenir les autorités béninoises face à la crise sécuritaire.

Selon le communiqué, la Force régionale sera constituée de contingents en provenance de quatre États membres : Le Nigeria, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le Ghana.

La mission principale de cette force consiste à appuyer le gouvernement béninois et l’Armée républicaine en vue de préserver l’ordre constitutionnel et garantir l’intégrité territoriale du Bénin.

La CEDEAO réaffirme, à travers cette action, son engagement ferme à défendre la stabilité politique dans l’espace ouest-africain et à s’opposer à toute tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Elle rappelle que la sécurité régionale repose sur le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, piliers fondamentaux de l’organisation.


