Retour à N’Djamena du Premier Ministre après le Festival de l’Aïr

À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, il a été accueilli par plusieurs membres du Gouvernement et les membres de son cabinet.







En tant qu'invité d’honneur de cet événement culturel majeur, le Premier ministre avait conduit une forte délégation tchadienne, composée notamment du Ministre de la Culture, de responsables artistiques et d’ambassadeurs de la culture.



La participation du Chef du Gouvernement a permis de :



Renforcer la coopération culturelle entre le Tchad et le Niger.

Consolider les liens d’amitié avec les pays de l’AES (Alliance des États du Sahel, incluant le Niger, le Mali et le Burkina Faso).





De retour au pays, le Chef du Gouvernement Amb. ALLAH MAYE Halina reprend immédiatement ses activités au service du développement national.

