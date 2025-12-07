La CEDEAO Condamne la Tentative de Coup d'État au Bénin et menace d'intervention

La CEDEAO a condamné fermement cette action, la qualifiant d'acte anticonstitutionnel qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois.







L'organisation régionale a lancé un appel au respect total de la Constitution du Bénin et a salué les efforts déployés par le gouvernement et l'armée républicaine pour maîtriser la situation.



La CEDEAO a tenu les auteurs du complot pour responsables, individuellement et collectivement, de toute perte en vies humaines et en biens causée par leur action illégale.







Plus significativement, la CEDEAO a réaffirmé son engagement à soutenir le gouvernement et le peuple béninois par tous les moyens nécessaires, ce qui inclut :



Le déploiement de la force régionale en attente (Force en attente de la CEDEAO).





Cette menace d'intervention militaire vise à défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du Bénin, illustrant la politique de tolérance zéro de l'organisation face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement.

