Cameroun : Rentrée Solennelle de l'Université de Garoua

Une Année Académique Axée sur la Professionnalisation
Cette nouvelle année académique, qui s'inscrit sous le signe de l’"Université - Entreprise", se veut une plateforme de professionnalisation des enseignements à l’Université de Garoua. Le recteur a souligné que cette orientation stratégique était facilitée par le recrutement récent de nouveaux enseignants, dont le profil répond aux besoins croissants en compétences spécifiques sur le marché du travail.
Participation de la Communauté Universitaire
Plus de 250 enseignants ont pris part à la procession, permettant à la communauté universitaire et à l'autorité administrative de découvrir les acteurs pédagogiques qui composent l’Université de Garoua. Cette procession symbolise l’engagement collectif des enseignants envers la mission éducative de l’institution et le succès de ses étudiants.
Historique de la Nouvelle Année Académique
La nouvelle année académique 2025-2026 a débuté le 6 octobre 2025 avec une cérémonie de levée des couleurs, également présidée par le Recteur. Cette première rencontre a permis de réunir les différents membres de l’institution autour des objectifs académiques pour l'année à venir. De plus, le 23 septembre 2025, le Recteur avait organisé une réunion stratégique de coordination avec les principaux responsables de l’institution, y compris les Chefs d’Établissements et les Directeurs des Services Centraux, afin de préparer un démarrage fluide et performant de l'année universitaire.
Les discussions lors de cette réunion stratégique ont porté sur plusieurs points cruciaux pour le bon fonctionnement de l’université :
- Mutualisation des Infrastructures : Face à l'augmentation continue des effectifs étudiants, des solutions innovantes ont été envisagées pour optimiser l'utilisation des infrastructures existantes.
- Propreté des Campus : Un engagement a été pris pour maintenir la propreté des espaces universitaires, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage agréable.
- Organisation Académique : Les participants ont discuté des moyens d'améliorer l'organisation académique pour répondre aux besoins croissants des étudiants.
- Conditions de Travail et de Vie : L'importance de créer des conditions de travail et de vie adéquates pour les étudiants a également été mise en avant, garantissant un cadre propice à la réussite académique.