AFRIQUE

Cameroun : Décoration de 2 332 hauts responsables de la Police Nationale


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Ce vendredi 12 décembre 2025, une cérémonie solennelle a eu lieu pour honorer deux mille trois cent trente-deux (2 332) hauts responsables de la Police nationale camerounaise, récemment promus par décret présidentiel. L'événement s'est déroulé sur l'esplanade de l'École Nationale Supérieure de Police et a été présidé par Martin Mbarga Nguele, Délégué général à la Sûreté nationale.


Cette cérémonie s'inscrit dans un cadre de reconnaissance des efforts et des services rendus par ces hauts responsables au cours de leur carrière. La promotion et la décoration des membres de la police nationale témoignent de l’engagement du gouvernement à valoriser le travail des forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre public.

 

Lors de cette cérémonie, Martin Mbarga Nguele a salué les contributions significatives des décorés à la sécurité nationale, soulignant l'importance de la discipline et du dévouement au service de la République. Il a également rappelé les défis auxquels la police nationale est confrontée, notamment dans le contexte des tensions sécuritaires et des crises internes.

 

Le Délégué général a encouragé les récipiendaires à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des citoyens et à améliorer la confiance du public envers les forces de l'ordre. Son discours a mis en lumière la nécessité d’une police moderne, bien formée et dotée de ressources suffisantes pour faire face aux enjeux actuels.

 

La cérémonie de décoration des 2 332 hauts responsables de la Police nationale constitue un moment de fierté pour les nouveaux promus ainsi que pour l'institution. Elle remercie non seulement les efforts fournis au fil des ans, mais rappelle aussi l'importance du rôle des forces de l'ordre dans la préservation de la paix et de l’ordre au Cameroun. L'engagement continu des forces de sécurité est essentiel pour affronter les défis futurs et renforcer la sécurité au sein des communautés.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


