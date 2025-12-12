Cette cérémonie s'inscrit dans un cadre de reconnaissance des efforts et des services rendus par ces hauts responsables au cours de leur carrière. La promotion et la décoration des membres de la police nationale témoignent de l’engagement du gouvernement à valoriser le travail des forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre public.
|
AFRIQUE
Cameroun : Décoration de 2 332 hauts responsables de la Police Nationale
Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Décembre 2025
Ce vendredi 12 décembre 2025, une cérémonie solennelle a eu lieu pour honorer deux mille trois cent trente-deux (2 332) hauts responsables de la Police nationale camerounaise, récemment promus par décret présidentiel. L'événement s'est déroulé sur l'esplanade de l'École Nationale Supérieure de Police et a été présidé par Martin Mbarga Nguele, Délégué général à la Sûreté nationale.
Cette cérémonie s'inscrit dans un cadre de reconnaissance des efforts et des services rendus par ces hauts responsables au cours de leur carrière. La promotion et la décoration des membres de la police nationale témoignent de l’engagement du gouvernement à valoriser le travail des forces de sécurité dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre public.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle