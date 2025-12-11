Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Renforcement de la Coopération Militaire avec les États-Unis


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Centrafricaines (FACA), a reçu ce jeudi 11 décembre 2025 le Major Allred John Justin, Chef du bureau de la coopération en matière de sécurité à l’Ambassade des États-Unis.


RCA : Renforcement de la Coopération Militaire avec les États-Unis


 

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement continu de la coopération militaire bilatérale entre la République Centrafricaine et les États-Unis.

 

Les échanges ont porté principalement sur deux axes majeurs de cette coopération :

  1. La formation des FACA : Le développement des capacités opérationnelles et professionnelles des forces armées centrafricaines.
     

  2. La construction et le développement des infrastructures militaires : Le soutien à la modernisation des bases et équipements de l'armée.



Ces discussions illustrent l'engagement des États-Unis à appuyer la restructuration et le renforcement des FACA.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

‎ Tchad : bilan annuel des services de l’État au Moyen-Chari ‎ Tchad : bilan annuel des services de l’État au Moyen-Chari 11/12/2025

Populaires

Tchad : lancement du Championnat national édition 2026

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter