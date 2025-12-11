RCA : Renforcement de la Coopération Militaire avec les États-Unis

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement continu de la coopération militaire bilatérale entre la République Centrafricaine et les États-Unis.







Les échanges ont porté principalement sur deux axes majeurs de cette coopération :



La formation des FACA : Le développement des capacités opérationnelles et professionnelles des forces armées centrafricaines.

La construction et le développement des infrastructures militaires : Le soutien à la modernisation des bases et équipements de l'armée.





Ces discussions illustrent l'engagement des États-Unis à appuyer la restructuration et le renforcement des FACA.

