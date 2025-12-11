Cameroun : Accident dramatique d'un camion-citerne à Likomba (Tiko)

Selon les rapports des témoins oculaires, le camion-citerne, appartenant à la Sonara, aurait perdu le contrôle et percuté des bâtiments voisins avant de s'embraser.





Pertes Humaines : Au moins quatre personnes sont mortes calcinées dans l'explosion. Les corps ont été recouverts par les populations locales, un geste d'humanisme salué pour avoir limité la diffusion d'images sensibles.



Dégâts Matériels : L'incendie a détruit plus de sept structures (bâtiments) et approximativement sept véhicules . La zone a été laissée en ruines.



Causes : Les causes exactes de l'incendie restent inconnues et feront l'objet d'une enquête.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place pour maîtriser l'incendie.



Le Préfet pour Fako, Viang Mekala, est actuellement sur les lieux pour superviser les opérations de secours et de récupération. Les forces de sécurité et la population locale travaillent conjointement pour déblayer les débris de la route.





Nos pensées accompagnent les populations de Tiko touchées par cette tragédie.

