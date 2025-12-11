Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Accident dramatique d'un camion-citerne à Likomba (Tiko)


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Un accident dévastateur impliquant un camion-citerne de carburant s'est produit ce matin à Likomba, dans l'Arrondissement de Tiko (Région du Sud-Ouest du Cameroun), causant d'importants dégâts et des pertes humaines.


Cameroun : Accident dramatique d'un camion-citerne à Likomba (Tiko)


 

Selon les rapports des témoins oculaires, le camion-citerne, appartenant à la Sonara, aurait perdu le contrôle et percuté des bâtiments voisins avant de s'embraser.
 

  • Pertes Humaines : Au moins quatre personnes sont mortes calcinées dans l'explosion. Les corps ont été recouverts par les populations locales, un geste d'humanisme salué pour avoir limité la diffusion d'images sensibles.
     

  • Dégâts Matériels : L'incendie a détruit plus de sept structures (bâtiments) et approximativement sept véhicules. La zone a été laissée en ruines.
     

  • Causes : Les causes exactes de l'incendie restent inconnues et feront l'objet d'une enquête.

 

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place pour maîtriser l'incendie.

Le Préfet pour Fako, Viang Mekala, est actuellement sur les lieux pour superviser les opérations de secours et de récupération. Les forces de sécurité et la population locale travaillent conjointement pour déblayer les débris de la route.
 

Nos pensées accompagnent les populations de Tiko touchées par cette tragédie.


Cameroun : Accident dramatique d'un camion-citerne à Likomba (Tiko)
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


