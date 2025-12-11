Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon - Émirats Arabes Unis : Renforcement de la coopération et des investissements


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État gabonais, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le Ministre du Commerce extérieur des Émirats Arabes Unis (EAU), Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.
Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement d'une coopération bilatérale en pleine expansion.


La délégation émiratie a exprimé sa ferme volonté d’accroître ses investissements au Gabon.

 

En réponse, le Chef de l’État gabonais a présenté plusieurs projets prioritaires du pays, susceptibles de bénéficier de cette collaboration et de ces capitaux étrangers :

  • Hydroélectricité : Développement des capacités de production énergétique.

  • Développement du Port de Mayumba : Modernisation des infrastructures maritimes.

  • Transformation numérique : Initiatives visant à moderniser l'économie et l'administration par le digital.

 

 

Ces échanges confirment une ambition commune aux deux parties : bâtir un Gabon moderne, compétitif et créateur d’emplois, en exploitant les opportunités d'investissement et d'innovation offertes par ce partenariat stratégique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : projet PROSCOLAC, remise de fournitures de bureau aux services éducatifs du Lac

