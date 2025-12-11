Gabon - Émirats Arabes Unis : Renforcement de la coopération et des investissements

La délégation émiratie a exprimé sa ferme volonté d’accroître ses investissements au Gabon.







En réponse, le Chef de l’État gabonais a présenté plusieurs projets prioritaires du pays, susceptibles de bénéficier de cette collaboration et de ces capitaux étrangers :



Hydroélectricité : Développement des capacités de production énergétique.

Développement du Port de Mayumba : Modernisation des infrastructures maritimes.

Transformation numérique : Initiatives visant à moderniser l'économie et l'administration par le digital.

Ces échanges confirment une ambition commune aux deux parties : bâtir un Gabon moderne, compétitif et créateur d’emplois, en exploitant les opportunités d'investissement et d'innovation offertes par ce partenariat stratégique.

