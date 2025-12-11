Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal - Émirats Arabes Unis : Renforcement du partenariat stratégique autour de l'énergie et de la digitalisation


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le 10 décembre 2025 une importante délégation des Émirats Arabes Unis (EAU) conduite par Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur.


Sénégal - Émirats Arabes Unis : Renforcement du partenariat stratégique autour de l'énergie et de la digitalisation


 

Les discussions ont réaffirmé la volonté des deux nations d'approfondir leur partenariat stratégique, axé sur l’innovation, l’investissement et la Vision Sénégal 2050.

 

Les échanges ont permis de passer en revue plusieurs projets de coopération dans des domaines essentiels au développement du Sénégal :

  • Domaine agricole.

  • Formation des fonctionnaires.

  • Digitalisation des services publics et de l'économie.

  • Développement des énergies renouvelables.

 

Un point central des discussions a été le projet de fabrication et de mise en œuvre d’une centrale électrique d’une capacité de 200 mégawatts (MW).

 

Ce projet illustre la volonté commune de concrétiser le partenariat par des investissements majeurs dans les infrastructures énergétiques, essentielles pour soutenir la croissance économique du Sénégal.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/12/2025

Tchad : au Sila, incendie d'origine inconnue à Kerfi

Tchad : au Sila, incendie d'origine inconnue à Kerfi

Tchad : Mayo Kebbi Ouest, un forum public sur la paix organisée à Gagal pour renforcer la cohésion sociale Tchad : Mayo Kebbi Ouest, un forum public sur la paix organisée à Gagal pour renforcer la cohésion sociale 11/12/2025

Populaires

Tchad : lancement du Championnat national édition 2026

11/12/2025

RCA : le président de la République visite la clinique Sant 'Egidio à Bangui

11/12/2025

Tchad : deux officiers de Police pour leur dévouement exemplaire

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter