Sénégal - Émirats Arabes Unis : Renforcement du partenariat stratégique autour de l'énergie et de la digitalisation

Les discussions ont réaffirmé la volonté des deux nations d'approfondir leur partenariat stratégique, axé sur l’innovation, l’investissement et la Vision Sénégal 2050.



Les échanges ont permis de passer en revue plusieurs projets de coopération dans des domaines essentiels au développement du Sénégal :



Domaine agricole.

Formation des fonctionnaires.

Digitalisation des services publics et de l'économie.

Développement des énergies renouvelables.

Un point central des discussions a été le projet de fabrication et de mise en œuvre d’une centrale électrique d’une capacité de 200 mégawatts (MW).







Ce projet illustre la volonté commune de concrétiser le partenariat par des investissements majeurs dans les infrastructures énergétiques, essentielles pour soutenir la croissance économique du Sénégal.

