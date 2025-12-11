Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Assistance humanitaire pour les ex-combattants du 3R à Koui


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Une soixantaine d’ex-combattants du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), rassemblés dans la localité de Koui (Ouham-Pendé), ont bénéficié d’une opération d’assistance le 10 décembre 2025.


RCA : Assistance humanitaire pour les ex-combattants du 3R à Koui
:

 

L'opération a été menée conjointement par la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine) et l’organisation italienne SANT’EGIDIO.

 

L'assistance fournie comprenait :

  • Une distribution de kits alimentaires.

  • Une assistance médicale.

 

Cette initiative s'inscrit en réponse aux besoins exprimés par les autorités nationales centrafricaines.

 

Elle vise deux objectifs principaux :

  • Améliorer les conditions de vie des ex-combattants en attente de leur processus de réintégration.

  • Prévenir d’éventuelles tensions et conflits au sein de la communauté hôte.



Cette action souligne les efforts déployés pour soutenir les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) en République Centrafricaine.

