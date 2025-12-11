RCA : Assistance humanitaire pour les ex-combattants du 3R à Koui

L'opération a été menée conjointement par la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine) et l’organisation italienne SANT’EGIDIO.
L'assistance fournie comprenait :
-
Une distribution de kits alimentaires.
-
Une assistance médicale.
Cette initiative s'inscrit en réponse aux besoins exprimés par les autorités nationales centrafricaines.
Elle vise deux objectifs principaux :
-
Améliorer les conditions de vie des ex-combattants en attente de leur processus de réintégration.
-
Prévenir d’éventuelles tensions et conflits au sein de la communauté hôte.
Cette action souligne les efforts déployés pour soutenir les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) en République Centrafricaine.