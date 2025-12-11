RCA : Assistance humanitaire pour les ex-combattants du 3R à Koui

L'opération a été menée conjointement par la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine) et l’organisation italienne SANT’EGIDIO.







L'assistance fournie comprenait :



Une distribution de kits alimentaires .

Une assistance médicale.

Cette initiative s'inscrit en réponse aux besoins exprimés par les autorités nationales centrafricaines.







Elle vise deux objectifs principaux :



Améliorer les conditions de vie des ex-combattants en attente de leur processus de réintégration.

Prévenir d’éventuelles tensions et conflits au sein de la communauté hôte.





Cette action souligne les efforts déployés pour soutenir les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) en République Centrafricaine.

