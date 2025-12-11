Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Sila, incendie d'origine inconnue à Kerfi


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 11 Décembre 2025



Ce 09 décembre 2025, un incendie d'origine inconnue s’est déclaré en soirée dans le Quartier Chagal-Fakhara de la ville de Kerfi, département de Kimiti, province de Sila, causant d’importants dégâts matériels aux familles touchées.

En effet, 5 cases et des hangars ont été calcinés.

Les causes réelles de l’incident restent, pour le moment, inconnues, tandis que les ménages sinistrés luttent pour couvrir leurs besoins essentiels, après avoir perdu la plupart de leurs biens.


