Tchad : projet PROSCOLAC, remise de fournitures de bureau aux services éducatifs du Lac

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Protection et de Scolarisation des Enfants de la Province du Lac (PROSCOLAC), exécuté par Humanité & Inclusion (HI), grâce au financement de la direction générale de la Protection Civile et des Opérations d’Aide Humanitaire Européennes (ECHO), un lot de fournitures de bureau a été remis aux services déconcentrés du ministère de l’Éducation nationale.



La dotation, composée de cartons de feuilles, de stylos, de chemises et sous-chemises, a été destinée à la délégation provinciale de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, ainsi qu’aux inspections départementales de Kaya et de Fouli.



Cette remise vise à renforcer les capacités administratives des structures locales, afin d’améliorer le suivi pédagogique et la gestion des établissements scolaires dans une province fortement touchée par les crises sécuritaires et humanitaires.



C’est le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat, qui a officiellement réceptionné le don au nom de l’institution. Il a salué ce geste qui, selon lui, « contribue à améliorer les conditions de travail des agents éducatifs et à soutenir les efforts du gouvernement dans la scolarisation des enfants de la province ».



Pour sa part, Mborsidi Rosalie Yimanga, chargée de l’Éducation du projet PROSCOLAC, a réaffirmé l’engagement de Humanité & Inclusion, à accompagner durablement les services éducatifs locaux. Elle a rappelé que la mission de son organisation est de promouvoir l’accès à une éducation inclusive, sécurisée et de qualité pour tous les enfants, en particulier les plus vulnérables.



Cette remise de matériel s’inscrit dans une série d’actions menées par PROSCOLAC, pour soutenir les structures éducatives, renforcer la protection des enfants et encourager leur maintien à l’école malgré les défis auxquels la province du Lac fait face.