RDC : L'évolution préoccupante de la situation sécuritaire à l'Est du pays examinée lors d'un Conseil restreint des ministres

Le Président de la République a condamné fermement l’offensive militaire rwandaise sur le territoire congolais.







Cette action est considérée comme une violation flagrante des engagements souscrits par le Rwanda dans le cadre de l’accord de paix signé à Washington.



Face à cette agression, les institutions nationales ont été appelées au sens de la responsabilité et à la vigilance.





Les Forces Armées de la RDC (FARDC) maintiennent le niveau d’alerte requis et ont reçu pour instruction de continuer à défendre l’intégrité territoriale du pays.





Des consultations et des décisions stratégiques sont attendues avec la convocation prochaine d'une réunion interinstitutionnelle et d'un Conseil supérieur de la défense élargie.





La situation met en évidence la résurgence des tensions transfrontalières et l'instabilité dans la région des Grands Lacs.

