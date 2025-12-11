Tchad : dans le Ouaddaï, un nouveau bureau exécutif du SET élu sous la supervision du BEN

Un nouveau bureau exécutif provincial du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) a été élu ce jeudi 11 décembre 2025 à Abéché, à l’issue d’une assemblée générale élective organisée dans une atmosphère sereine et participative.



Les travaux ont été supervisés par une délégation du bureau exécutif national (BEN), conduite par Mahamat Djibrine Saleh, secrétaire général adjoint du BEN, dépêché depuis N’Djamena pour la circonstance. Rassemblant de nombreux enseignants venus des différents sous-secteurs de la province, l’assemblée générale avait pour objectif de renouveler les instances dirigeantes du SET/Ouaddaï, dans une dynamique de redynamisation de l’action syndicale au niveau local.



Après la présentation du rapport moral et financier, la commission électorale a procédé au vote, qui a abouti à l’élection d’un bureau de 14 membres, dirigé par Mahamat Youssouf, assisté de Abdoulaye Ahmat Bichara. Dans son allocution, le chef de mission, Mahamat Djibrine Saleh a salué la maturité syndicale des participants, et rappelé l’importance de la cohésion interne.



Il a encouragé le nouveau bureau à privilégier la transparence dans sa gestion, à respecter les statuts du syndicat, et à défendre avec détermination les intérêts des enseignants du Ouaddaï. Les nouveaux responsables ont exprimé leur engagement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail des enseignants, le renforcement du dialogue social et la consolidation des acquis syndicaux dans la province.



La mise en place de ce bureau provincial marque une nouvelle étape pour le SET/Ouaddaï, qui entend renforcer sa présence sur le terrain et répondre efficacement aux attentes de sa base.