RCA - Politique : Henri-Marie Dondra exprime ses réserves et dénonce les entraves au processus électoral

Condamnation des Entraves et Absence à la Cérémonie

Dans une déclaration datée du 12 décembre 2025, Henri-Marie Dondra a félicité les membres du cadre de concertation pour leur engagement vers l'apaisement, mais a dénoncé l'absence de dispositions pour l'application pratique du code de bonne conduite.







Il a justifié son absence à la cérémonie de signature en citant plusieurs entraves :



Restrictions Logistiques : Interdiction des stades pour les meetings de son parti et restriction des moyens de déplacement.



Problèmes Éthiques : Poursuite des diffamations et injures dans les médias.



Détention Illégale : Détention de proches dans les prisons, qu'il considère comme illégale.





M. Dondra a affirmé : « Je préfère m’abstenir de cautionner une pratique de mauvaise conduite, en marquant de ma présence cette cérémonie de signature du code de ce jour 12/12/25. » Il a néanmoins conclu en réaffirmant son statut de républicain et son respect des règles du jeu démocratique.







Le Contexte du Quadruple Scrutin

La République centrafricaine s'apprête à organiser un quadruple scrutin le 28 décembre 2025, comprenant :



L'élection présidentielle.

Les élections législatives, régionales et municipales.





Le processus électoral se déroule dans un contexte de persistance de l'insécurité, avec une influence continue des groupes armés, et de nombreux enjeux démocratiques et de souveraineté.







Les Candidatures et les Enjeux Constitutionnels

Sept candidatures sur dix ont été validées par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle, dont :



Le Président sortant, Faustin-Archange Touadera, qui brigue un troisième mandat consécutif.



Les anciens Premiers ministres, Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, tous deux candidats.







Enjeux Juridiques : Les validations des candidatures de Dologuélé (double nationalité franco-centrafricaine) et Dondra (double nationalité congolo-centrafricaine) sont perçues par certains observateurs comme répondant à des impératifs politiques plus que juridiques, soulevant des débats sur les enjeux démocratiques et constitutionnels du scrutin.

